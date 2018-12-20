"Дальневосточный гектар" может начать работать в Забайкалье осенью 2019 года

Осенью 2019 года в Забайкалье может заработать программа "Дальневосточный гектар". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы регионы Александр Осипов.

В интервью РИА "Новости" Осипов объяснил, что в ближайшие полгода властям региона необходимо выстроить работу муниципальных и региональных органов, которые будут заниматься вопросами выделения и оформления земли, создать соответствующие карты и провести ревизию состояния земель. После чего программа начнёт свою работу.

— Я думаю, что более реалистично будет осенью, — сказал Осипов, отвечая на вопрос о возможных сроках введения программы.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В ноябре нынешнего года указом президента РФ Забайкалье и Бурятия были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.