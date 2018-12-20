Экипаж "Союза МС-09" вернулся на Землю

Космонавты вернулись на том самом корабле, в бытовом отсеке которого в августе нашли просверленное отверстие.

Спускаемый аппарат с экипажем МКС успешно приземлился недалеко от казахстанского города Жезказган. После миссии на станции на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серина Ауньон и Александр Герст.

#СоюзМС09: к моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 800 км/ч. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты

//#SoyuzMS09: parachute release command pic.twitter.com/1sv6a6nAEh — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 декабря 2018 г.

В 4:40 мск корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС. В 7:38 корабль разделился на три отсека: бытовой, спускаемый аппарат, в котором находится экипаж, и приборно-агрегатный. В 7:40 начался вход в плотные слои атмосферы.

That tiny dot is the crew inside the Soyuz crew ship as seen from the space station. Their ship will soon split into 3 modules before entering Earth's atmosphere and landing at 12:03am EST in Kazakhstan. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/IJfpurjOa2 — Intl. Space Station (@Space_Station) 20 декабря 2018 г.

Экипаж доставил на Землю материалы, необходимые для расследования причин появления дыры в обшивке "Союза", а также напечатанные на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.