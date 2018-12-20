Названы самые высокооплачиваемые профессии в России в 2018 году

Специалисты также выяснили, сотрудникам каких сфер платят за работу меньше всего.

Работники сферы IT, транспорта, логистики и производства названы самыми высокооплачиваемыми профессиями 2018 года, сообщают эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

По данным специалистов, работники IT-сферы зарабатывают в среднем от 48 тысяч рублей в Казани до 84 тысяч в Москве в месяц. На втором месте — работники в сфере транспорта и логистики, они получают от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от региона. Представители сферы производства зарабатывают от 40 до 66 тысяч рублей в месяц.

Меньше всего платят специалистам маркетинга и рекламы — от 30 тысяч в Казани до 54 тысяч в Москве.

Согласно экспертам, наибольший рост зарплат в 2018 году произошёл у работников IT — на 7,3%, медицины и фармацевтики — 6,7%. Работники маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики стали получать на 6% больше. Меньше всего заработная плата увеличилась у специалистов в сфере строительства — всего на 3,1% и 3,8%.

Лайф узнал, в каких городах заработная плата даже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.