Убийцу чемпиона-пауэрлифтера из Хабаровска приговорили к 18 годам колонии

Гособвинение запрашивало для Аллахверанова 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Это решение вынес Хабаровский краевой суд.

— Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением срока в два года, — огласила судья Светлана Назарова.

Аллахверанова признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Меж тем гособвинение просило наказать подсудимого и лишить его свободы на 19 лет. Ранее преступник признал свою вину и попросил прощения у родных убитого спортсмена.

В августе 2017 года в результате драки возле одного из кафе в центре Хабаровска был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Позднее Анар Алияр-оглы Аллахверанов, которого подозревали в убийстве, сам сдался следствию.