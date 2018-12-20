Три пациентки заявили, что их изнасиловали в петербургской клинике

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Три пациентки заявили, что их изнасиловали в петербургской клинике

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Сухоруков

Три пациентки заявили в полицию об изнасиловании сотрудником клиники в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально поступило одно заявление от девушки, которая отходила от наркоза после операции. Позднее аналогичные заявления поступили ещё от двух пациенток.

Официальным комментарием правоохранителей агентство на данный момент не располагает.

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