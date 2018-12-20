МВД заблокирует статью о наркотиках одного из интернет-СМИ

Министерство внутренних дел России приняло решение заблокировать статью одного из интернет-СМИ, поскольку сотрудники ведомства нашли в ней сведения, запрещённые к распространению в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД страны Ирину Волк.
Решение о блокировке материала "Героин — собственность модели" было принято с учётом того, что она содержит данные, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих запрещённые вещества. О решении также проинформирован Роскомнадзор.
В материале, который был опубликован два дня назад, говорится о девушке, которая употребляет героин и ведёт онлайн-дневник, посвящённый этому.
Официальный представитель ведомства также напомнила, что сотрудники МВД систематически мониторят Интернет и выявляют ресурсы, которые пропагандируют употребление наркотиков. Всего с начала года министерством совместно с Роскомандзором заблокировано более 19 тысяч интернет-ресурсов.
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