Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума

Из указанных ведомством 23 регионов в 18 субъектах показатель заметно снизился и в трёх регионах остался неизменным.

В России произошло снижение уровня младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на распространённую ранее информацию Счётной палаты РФ, предаёт ТАСС.

— По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений, — говорится в сообщении.

По данным министерства, из 23 рассмотренных регионов за период январь — октябрь 2018 года младенческая смертность снизилась в 18 субъектах, в трёх осталась неизменной и, соответственно, в трёх это показатель повысился, однако до уровня ниже среднероссийского.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала снижение уровня смертности в России на 17% к 2024 году.