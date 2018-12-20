"Тёплый человек". 17-летняя Регина поделилась впечатлением от интервью с Путиным

17-летняя Регина Парпиева, которой президент РФ Владимир Путин дал интервью, тем самым исполнив её мечту, поделилась впечатлением от беседы с главой государства.

— Он предугадывает ответы, и настолько он тёплый человек, что это было не тяжело, — рассказала Регина Лайфу.

По словам Регины, она сама придумывала вопросы. Её попросили узнать у лидера страны только про пресс-конференцию.

Регина также рассказала, кому ещё хочет задать вопрос. В её мечтах взять интервью у всемирно известного мотивационного оратора Ника Вуйчича и инопланетянина, в шутку добавила 17-летняя девочка.

Как уже сообщал Лайф, мечтой Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода было интервью с президентом. Девочка страдает рассеянным склерозом, поражающим зрительный нерв и спинной мозг. При этом она продолжает вести активный образ жизни и хочет стать социальным журналистом.