США и Великобритания обвинили двух граждан Китая в совершении хакерских атак

Американская сторона утверждает, что злоумышленники похитили интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию.

Соединённые Штаты Америки обвинили двух граждан Китая — Чжу Хуа и Чжан Цзяньго — в совершении хакерских атак. Как сообщает Reuters, они действовали по указанию спецслужб КНР.

Хакеры, по данным издания, похитили интеллектуальную собственность и конфиденциальную деловую информацию. В частности, речь идёт о 100 тысячах военнослужащих ВМС США. Жертвой атаки, как утверждается, стала и входящая в структуру Минэнерго США Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли.

Обвинения в адрес Китая озвучил также глава МИД Великобритании Джереми Хант.

— Эта кампания является одним из наиболее значительных и широкомасштабных кибервторжений против Великобритании и её союзников, раскрытых к настоящему времени, — отметил министр.

По словам Ханта, атаки были направлены на получение доступа к коммерческим тайнам и против экономик разных стран.