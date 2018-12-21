Песков: В Сирии вряд ли пожалеют о выходе из страны американских войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически отнёсся к высказыванию главы Белого дома Дональда Трампа о скором выходе военных США из Сирии.
— Американцы всё время откуда-то выходят, и всё время президенты США принимают такие решения, — отметил он в эфире Первого канала.
Песков напомнил о том, как США "уже много-много лет" выходят из Афганистана, из-за чего большую часть страны захватили боевики "Талибана" и усилился поток наркотиков в Россию и Западную Европу.
— Давайте вместе подождём и посмотрим, покинут ли реально американцы территорию Сирийской Арабской Республики, — предложил пресс-секретарь.
Как ранее сообщал Лайф, американский лидер написал в "Твиттере", что США в Сирии "выполняли работу" России, Ирана и других стран.
Он также выразил мнение, что эти государства на самом деле не рады тому, что армия США покидает арабскую республику, поскольку им теперь "самим придётся" бороться с террористами.
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