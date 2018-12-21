СМИ: Трамп может объявить о выводе половины военных США из Афганистана

По информации некоторых изданий, Вашингтон собирается сократить контингент на пять или даже на семь тысяч солдат и офицеров.

США могут заметно сократить воинский контингент в Афганистане, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, об этом президент США Дональд Трамп может заявить в январе 2019 года во время своего обращения к нации.

В это же время, как предполагает издание, может начаться постепенный вывод войск. Сейчас в Афганистане 14 тысяч американских военных. Из них в стране планируют оставить от семи до девяти тысяч.

Как ранее сообщал Лайф, Трамп написал в "Твиттере" о выводе войск США из Сирии. Он заявил, что военным удалось победить боевиков ИГИЛ*, а это, по словам президента США, было единственной целью отправки туда контингента.

По этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США выходят из Афганистана "уже много-много лет", мир видит плачевные последствия: большая часть страны под контролем "Талибана", возросла контрабанда наркотиков в Россию и Западную Европу.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.