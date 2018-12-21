Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" успешно запущена 21 декабря с космодрома Байконур. Она доставит на орбиту спутник, который будет работать в интересах Министерства обороны России.

Как сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, подготовка и сам старт прошли успешно. Ракету приняли на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС России.

От ракеты в штатном порядке отделился разгонный блок "Бриз-М". На расчётную орбиту спутник должен выйти через несколько часов.

Как ранее писал Лайф, 30 ноября 2018 года с космодрома Плесецк стартовала ракета "Рокот" с целым блоком военных спутников.