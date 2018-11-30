С космодрома Плесецк стартовала ракета "Рокот" с военными спутниками

С космодрома Плесецк стартовала ракета "Рокот", которая должна вывести на орбиту блок военных спутников, заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— В пятницу, 30 ноября, в 05:27 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом космических войск воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов в интересах Минобороны России, — приводит сообщение РИА "Новости".

Весной этого года с космодрома Плесецк ракета-носитель "Рокот" вывела в космос европейский космический аппарат Sentinel-3В. В Космическом центре имени Хруничева ранее рассказывали, что это должен был быть последний пуск "Рокота". Ракеты-носители "Протон-М" и "Рокот" собираются заменить новыми ракетами "Ангара".