Лимаренко согласился с Путиным по вопросу объединения Сахалина и Приморья

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что полностью разделяет позицию российского лидера Владимира Путина по поводу объединения островного региона с Приморьем.

— Сахалин — самодостаточный регион с высокой бюджетной обеспеченностью. Наша основная задача — добиться того, чтобы возможности бюджета региона воплотились в благополучие и комфортную жизнь сахалинцев и курильчан, — цитирует Лимаренко РИА "Новости".

В то же время врио губернатора Сахалинской области добавил, что для населения первостепенным вопросом значится повышение качества жизни и развитие региональной инфраструктуры.

— Вопрос же объединения с кем-либо в региональной повестке сегодня не стоит, — добавил Лимаренко.

Напомним, вопрос, касающийся возможного объединения двух субъектов ДФО, был озвучен журналисткой из Уссурийска во время большой пресс-конференции Путина. Президент России ответил, что это "внутреннее дело двух регионов".