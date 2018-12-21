Украинца Усика назвали лучшим боксёром года по версии ESPN

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Украинца Усика назвали лучшим боксёром года по версии ESPN

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Украинец Александр Усик был признан лучшим боксёром 2018 года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В текущем году спортсмен провёл три боя, каждый из которых был победным для него. Усик был сильнее латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), а в финале этого турнира победил россиянина Мурата Гассиева. Также Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, победив Тони Беллью.

Помимо Усика на звание "Боксёр года" претендовал его соотечественник Василий Ломаченко, а также представители США Мигель Гарсия и Морис Хукер и британец Энтони Джошуа.

Усик провёл на профессиональном ринге 16 боёв, в которых не потерпел ни одного поражения.

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