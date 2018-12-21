В Японии арестовали экс-главу Nissan по новому обвинению

Его подозревают в том, что он в своих интересах подписал контракт, который мог временно перенести убытки от торговых операций на баланс Nissan.

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры арестовала бывшего главу автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона по новому обвинению. Об этом сообщает канал NHK.

Как отмечается, его подозревают в том, что в 2008 году он переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд йен (более 16 млн долларов).

По данным СМИ, данным обвинением прокуратура пытается помешать выйти на свободу Гону и бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли, который тоже фигурирует в деле.

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября. Его обвиняют в том, что он занижал данные о своих доходах с 2010 по 2017 год. Как ранее писал Лайф, СМИ узнали об отказе бывшего главы Nissan признать себя виновным.