Роскомнадзор начинает проверку канала BBC World News

Действия связаны с вынесением накануне британским медиарегулятором решения о нарушении RT правил вещания.

Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что проверка организована в связи с "вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".

— Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству, — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал Лайф, британский медиарегулятор Ofcom признал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания в королевстве. Так, в регулятор пришёл к выводу, что в семи программах телеканала, показанных с 17 марта по 26 апреля 2018 года, были нарушены правила, касающиеся должной беспристрастности.