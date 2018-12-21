Правозащитник Пономарёв вышел из-под административного ареста

Руководитель движения "За права человека" провёл под стражей 16 суток за призыв к участию в несогласованной акции у здания ФСБ России.

Правозащитник Лев Пономарёв вышел из-под административного ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, руководитель движения "За права человека" покинул ОВД "Мещанское". Туда он был переведён для отбытия ареста из спецприёмника № 1.

Напомним, что Тверской суд Москвы признал Пономарёва 5 декабря виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Ему назначили 25 суток административного ареста за призыв к участию в несогласованной акции у здания Федеральной службы безопасности России на Лубянке. Спустя два дня Московский городской суд сократил срок ареста до 16 суток. Он истёк сегодня, 21 декабря.