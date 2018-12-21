Сугробы высотой с человека. Мощный снегопад обрушился на Камчатку — видео

Мощный снегопад обрушился ночью на Камчатский край. Как стало известно Лайфу, сугробы стали ростом с человека, по крайней мере, так засыпало посёлок Козыревск.
Из-за сильных снегопадов, ветра и ограниченной видимости временно закрыт проезд на участке со 188-го по 263-й километр автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.
В региональном управлении МЧС России также порекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок по данному маршруту.
Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
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