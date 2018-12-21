Часть улиц в центре Москвы перекроют до 3 января

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открыли 14 декабря. Он охватит 78 площадок столицы.

В центре Москвы ограничат движение в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

— Движение будет ограничено на ул. Тверской от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд на одной полосе в обоих направлениях, на ул. Моховой от ул. Воздвиженка до ул. Тверской, ул. Охотный Ряд на одной полосе с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря круглосуточно, — говорится в сообщении.

На тех же участках дороги будут частично перекрыты с 00:01 29 декабря до 18:00 3 января.

В районе Большого и Малого Гнездниковских переулков, Тверской улицы и Большой Дмитровки движение ограничат с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января.

Помимо этого, на период с 10:00 31 декабря до 2:00 3 января 1–4 выходы станции метро "Охотный Ряд" на улицу Тверскую (южный вестибюль) будут работать только на вход. 5–7 выходы станции метро на Манежную площадь (южный вестибюль) будут полностью закрыты. 8-й выход "Охотного Ряда" (северный вестибюль) будет работать только на выход.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" был открыт в Москве 14 декабря. Он охватит 78 площадок столицы. Мероприятия продлятся до 13 января 2019 года.