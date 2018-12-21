Косачёв назвал отставку главы Пентагона положительным сигналом

Сенатор отметил, что снятие американского министра обороны с должности не стало неожиданностью.

Российский сенатор Константин Косачёв назвал отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса положительным сигналом. Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

Сенатор подчеркнул, что разногласия президента США Дональда Трампа и Мэттиса были настолько очевидны, что снятие министра обороны с должности не стало неожиданностью.

Косачёв отметил, что Трамп отходил от позиции Мэттиса по поводу отношений с Россией и Китаем в решениях о сокращении американского присутствия за рубежом.

— Отходил настолько, что посчитал продолжение этой линии более важным, чем сохранение Джеймса Мэттиса на нынешнем посту. И это сигнал интересный, причём скорее положительный, — написал Косачёв.

Сенатор также уточнил, что, по мнению Мэттиса, "подход должен быть твёрдым и непоколебимым" в отношении РФ и Китая, что никак не устраивало Трампа.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава Пентагона уйдёт в отставку в феврале.