"Накопилось много вопросов". Песков прокомментировал проверку BBC World News

Представитель Кремля отметил, что никто, за исключением уполномоченного ведомства, не вправе как-либо упрекать телерадиокомпанию.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал проверку, инициированную Роскомнадзором в отношении британских сайта и телеканала BBC World News.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, можно ли воспринимать проверку РКН как ответные меры на притеснение российских телеканалов в Великобритании.

— Безусловно, можно, — сказал Песков. — Но у многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов в плане тенденциозного освещения, в ангажированном режиме. Но никто не вправе таким образом упрекать телерадиокомпанию. Это может только то ведомство, которое в плане закона имеет (на это) полномочия.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, "давно пора".

Как уже сообщал Лайф, медиарегулятор Ofcom признал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания в Великобритании.