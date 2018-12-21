Совфед одобрил закон об отмене роуминга внутри России

Сенаторы Совета Федерации России одобрили закон об отмене роуминга внутри России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно закону, абонент сотового оператора оплачивает телефонное соединение, которое было установлено с вызываемым собеседником, находящимся за пределами РФ.
Ожидается, что документ вступит в силу с 1 июля следующего года. Только за год благодаря этому закону россияне сэкономят 36 миллиардов рублей.
Напомним, что 18 декабря ФАС оштрафовала "большую тройку" мобильных операторов за роуминг.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени