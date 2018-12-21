В Кремле прокомментировали вывод американских войск из Сирии

По словам Дмитрия Пескова, Россия в свою очередь является тем государством, которое в рамках международного права и по просьбе Сирии оказало содействия сирийцам в освобождении их страны от террористов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вывод американских войск из Сирии. По словам представителя Кремля, в Москве пока не понимают, что означает "следующая фаза" кампании.

— А) нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока непонятно; б) нам нужно понять, что такое следующая фаза, этого тоже пока никто не знает, — заявил Песков журналистам.

Он добавил, что Россия является тем государством, "которое легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирии оказало содействия сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.