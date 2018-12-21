Умер один из режиссёров программы "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Калинин

Прощание с актёром пройдёт в понедельник, 24 декабря, в Новом арт-театре, место похорон уточняется.

Худрук и основатель Нового арт-театра" в Москве, режиссёр, драматург, актёр Дмитрий Калинин скончался на 53-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

По его словам, режиссёр в последние месяцы тяжело болел. Прощание с Калининым пройдёт в понедельник, 24 декабря, в Новом арт-театре". Место похорон уточняется.

В 1994 году он организовал театральную студию "Я сам артист" для детей, а позднее одноимённый театр. В 1997 году Дмитрий Калинин был режиссёром серии программ "Спокойной ночи, малыши!" Актёр ставил спектакли в Театре на Юго-Западе. Бывшие и настоящие воспитанники Калинина играли в его Новом арт-театре".