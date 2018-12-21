Суд оставил под арестом главу Свердловской железной дороги

Заседание прошло в закрытом режиме из-за возможного разглашения хода следствия и медицинских данных Миронова.

Свердловский областной суд оставил под арестом на два месяца начальника СвЖД Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки.

— Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 14 ноября 2018 года о заключении Миронова под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения! — приводит РИА "Новости" слова судьи.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за возможного разглашения хода следствия и медицинских данных Миронова. Сам обвиняемый находился на видеосвязи с судом из СИЗО.

Напомним, о задержании Миронова стало 14 декабря. Его обвиняют в получении взятки. Сам начальник Свердловской железной дороги не согласен с обвинением и называет его провокацией. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Миронова на два месяца.