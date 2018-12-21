Известный инстаблогер Гусейн Гасанов объявил акцию по сбору подарков для сирот

С 22 по 25 декабря любой желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру, которая расположится перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве.

Популярный инстаблогер Гусейн Гасанов совместно с продюсером проекта "Жить" Игорем Матвиенко объявили благотворительную акцию по сбору подарков для воспитанников подмосковных детских домов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе проекта.

На протяжении четырёх дней, с 22 по 25 декабря, любой желающий сможет принести подарки для детей в брендированную фуру, которая расположится перед колоннадой главного входа ВДНХ в Москве. Подарки принимаются с 9 утра до 23 вечера.

— Организаторы акции просят приносить игрушки (не мягкие), спортивный инвентарь, канцелярские товары, наборы для творчества — все вещи должны быть новыми, — говорится в сообщении.

Сообщается, что уже во вторник Гасанов вместе со своими подписчиками и участниками проекта отправится в детские дома дарить подарки.

— Помочь может каждый, независимо от своего благосостояния, возраста и профессии. Всего один принесённый подарок, и вы — Дед Мороз, подаривший ребёнку праздник! По-моему, нет лучшего способа проводить 2018-й и встретить Новый год на позитивной волне, — сказал инстаблогер.