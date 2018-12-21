Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение

Обвинение по статье "Хулиганство" осталось, расследование уголовного дела продолжается.

Полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также детскому тренеру Александру Протасовицкому ужесточили обвинение. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

— По результатам судебно-медицинских экспертиз потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинён легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав... на "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений", — сказал Барик.

Он добавил, что обвинение по статье "Хулиганство" осталось, расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщал Лайф, в октябре Мамаев и Кокорины подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком. После конфликта у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

Позже стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов. На этот раз избитым оказался водитель сотрудницы Первого канала.

Тверской суд Москвы арестовал всех обвиняемых до 8 февраля.