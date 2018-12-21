Суд в Москве заочно арестовал финансиста Уильяма Браудера

Тверской суд Москвы заочно арестовал финансиста и основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества.

— Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Браудера меру пресечения в виде заочного ареста, — сказал судья Алексей Криворучко.

Браудер обвиняется в организации преступного сообщества. Ранее следствие возбудило в отношении него уголовное дело по соответствующей статье. В середине ноября в Генпрокуратуре заявили, что Браудер будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

Напомним, Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital.