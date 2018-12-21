Уральский банк установил новогоднюю ёлку из миллионов долларов и евро

В Екатеринбурге в банке "Нейва" установили Ёлку из купюр долларов и евро на несколько миллионов. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Константин Левушкин в беседе с РИА "Новости".
— Это всё подлинные деньги — никакие не фантики. Ёлка составлена из денег в общем объёме 1,2 миллиона долларов плюс 1,1 миллиона евро, — рассказал Лёвушкин.
Собеседник агентства рассказал, что ёлка находится в защищённом помещении банка, так что за сохранность денег можно не переживать. Он добавил, что таким образом сотрудники хотят поздравить всех с наступающим Новым годом.
Ёлка стоит уже два дня, она собрана из денег из хранилища банка, но сегодня её уже разберут.
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