Американский атомный авианосец вошёл в Персидский залив

Это первый заход судна с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года.

Группа кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в Персидский залив. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание отмечает, что это первый заход авианосца с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. По данным другого издания — The Wall Street Journal, — заход кораблей произведён для того, чтобы продемонстрировать силу Тегерану.

Ранее источник издания пояснил, что присутствие USS John C. Stennis "определённо обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах.