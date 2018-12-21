Американский атомный авианосец вошёл в Персидский залив

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Американский атомный авианосец вошёл в Персидский залив

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Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon

Это первый заход судна с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года.

Группа кораблей Военно-морских сил Соединённых Штатов во главе с атомным авианосцем USS John C. Stennis вошла в Персидский залив. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание отмечает, что это первый заход авианосца с момента выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года. По данным другого издания — The Wall Street Journal, — заход кораблей произведён для того, чтобы продемонстрировать силу Тегерану.

Ранее источник издания пояснил, что присутствие USS John C. Stennis "определённо обеспечит позитивную разницу" в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах.

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