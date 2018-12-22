"Не отразили мнения СС". Симоньян назвала "любимые" претензии Лондона к RT

После обвинений со стороны британского медиарегулятора Ofcom главный редактор российского телеканала предложила переименовать его в "Обком".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о наступлении "дивного нового мира", перечислив самые интересные, с её точки зрения, претензии к телеканалу со стороны регулятора Ofcom.

Журналистке очень "понравилось", к примеру, заявление о том, что RT обнародовала и "не подвергла сомнению" официальный комментарий российского Минобороны по Сирии.

Но возглавило этот рейтинг обвинение в адрес редакции в том, что она категорически не желает отражать позицию вермахта.

— Мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина" и "не представили альтернативной точки зрения". То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу, — подчеркнула Симоньян.

Она добавила, что действия Великобритании вызывают у неё стойкие ассоциации с политикой советских властей.

— Мне очень хочется переименовать Ofcom в "Обком", потому что сомнений в том, что это просто такое политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ, совершенно не осталось, — заявила главред RT.

Как ранее сообщал Лайф, Великобритания признала телеканал RT виновным в нарушении правил вещания на территории страны. По словам Симоньян, в Ofcom "недвусмысленно дали понять" о возможном отзыве лицензии.