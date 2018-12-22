Помпео заявил, что не доверяет почти всем заявлениям России

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Помпео заявил, что не доверяет почти всем заявлениям России

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Майк Помпео. Фото: © Flickr/gageskidmore

Госсекретарь США Майк Помпео не доверяет большинству заявлений России. Об этом глава дипведомства рассказал, отвечая на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

— Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему, — сказал Помпео в эфире радио NPR.

Напомним, ранее Захарова отметила, что вывод американских войск из Сирии может создать "хорошую перспективу для политического урегулирования".

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