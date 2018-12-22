Помпео заявил, что не доверяет почти всем заявлениям России

Госсекретарь США Майк Помпео не доверяет большинству заявлений России. Об этом глава дипведомства рассказал, отвечая на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
— Говоря откровенно, я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему, — сказал Помпео в эфире радио NPR.
Напомним, ранее Захарова отметила, что вывод американских войск из Сирии может создать "хорошую перспективу для политического урегулирования".
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