Средний американец потолстел на 14 кг по сравнению с прошлым веком

Специалисты регистрируют повышение массы тела у всех категорий населения, но особенно среди белых и латиноамериканцев.

Вес взрослого американца с 1960-х годов увеличился в среднем на 14 килограммов, при этом рост практически не изменился. Результаты исследования опубликованы в докладе американских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты отмечают, что средний мужчина в США уже страдает от избыточного веса и их отделяет всего пара килограммов от того, чтобы речь шла об ожирении. Врачи регистрируют повышение массы тела у всех категорий населения, но в основном среди белых и латиноамериканцев.

За последние 15 лет средний вес мужчин вырос на 0,9 килограмма и составил 89,8 килограмма. Женщины прибавили 2,7 килограмма, и средний вес составил 77,5 килограмма.

Эксперты напомнили, что в стране ожирение при среднем росте у мужчин начинается примерно с 91,6 килограмма, а у женщин — с 79 килограммов. При этом средний рост мужчин — 175 сантиметров, что на 3 сантиметра выше, чем в 1960-е. Женщины стали выше на 2,5 сантиметра, их рост составил 162,5 сантиметра.

Как ранее писал Лайф, вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала число россиян с ожирением.