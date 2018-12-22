Житель Черкесска застрелил посетителя кафе

Житель Карачаево-Черкесии застрелил мужчину в ходе драки в черкесском кафе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Сообщение о драке поступило в дежурную часть МВД в пятницу, 21 декабря, после полуночи.

— В результате возникшей ссоры в приёмное отделение больницы с диагнозом "огнестрельное ранение в область правого бедра" доставлен 37-летний житель аула Верхняя Теберда, который скончался в лечебном учреждении, — сказал представитель ведомства.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель села Светлое. Известно, что ранее он был судим.

Сейчас его поисками занимаются правоохранители.