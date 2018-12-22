Креативный директор Calvin Klein покидает свой пост

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Креативный директор Calvin Klein покидает свой пост

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Raf Simons. Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Компания решила изменить направленность бренда, которая не совпадает с творческим видением Рафа Симонса.

Бельгийский дизайнер Раф Симонс покидает пост креативного директора американской компании Calvin Klein. Об этом говорится в сообщении компании-владельца бренда PVH.

— Стороны дружески договорились расстаться после решения Calvin Klein изменить направленность бренда, которая не совпадает с творческим видением Симонса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бренд не будет принимать участие в февральской New York Fashion Week.

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