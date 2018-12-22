Семья умершего американского студента потребовала от КНДР более $1 млрд

По мнению родных, северокорейские власти незаконно содержали и пытали парня, в результате чего тот умер.

Родственники студента из США Отто Вомбиера, умершего после заключения в КНДР, потребовали от Пхеньяна 2,5 процента ВВП Северной Кореи за 2015 год — это чуть больше 1 миллиарда долларов.

По мнению семьи Вомбиера, власти КНДР незаконно содержали и пытали их родственника, в результате чего тот умер. В апреле этого года родные подали иск в американский суд против Пхеньяна. Позже истцы внесли изменения в документ, указав, что требуют взыскать с северокорейских властей 1,05 миллиарда долларов. Кроме того, родственники просят присудить им почти 46 миллионов долларов за пережитые страдания.

В 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. В июне 2017 года Вомбиер скончался в больнице Цинциннати в штате Огайо, так и не придя в сознание. Родители погибшего неоднократно заявляли, что в КНДР их сына подвергали жестоким пыткам.