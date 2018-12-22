Подозревают россиянина. На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк

При мужчине было с собой ружьё, которое он взял напрокат на законных основаниях в Лонгйире.

На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк. Как сообщает Sky News, в банковское отделение в норвежском поселении Лонгйир зашёл иностранец и, угрожая оружием, потребовал деньги.

Как сообщается на сайте губернатора архипелага, в попытке ограбления банка 21 декабря полиция подозревает 29-летнего россиянина, сейчас он арестован.

По разным данным, он требовал 70 тысяч крон (более полумиллиона рублей). При мужчине было с собой ружьё, которое он взял напрокат на законных основаниях.

Гражданин России заключён под стражу на четыре недели.