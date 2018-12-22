Спасатели остановили спуск в пермскую шахту из-за высокой температуры

Сотрудники МЧС были вынуждены остановить спуск за 10 метров до вероятного места нахождения заблокированных в шахте в Соликамском районе горняков в связи с высокой температурой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лайф писал, что на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе произошёл пожар. Девять человек остаются в шахте.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По факту пожара СК было возбуждено уголовное дело.
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