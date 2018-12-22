"Уралкалий" приостановил работу рудника "Соликамск — 3" до спасения горняков

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"Уралкалий" приостановил работу рудника "Соликамск — 3" до спасения горняков

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров сообщил, что работы рудника "Соликамск-3" приостановили до окончания работ по спасению заблокированных в шахте горняков.

— Задействованы все ресурсы действующего предприятия для спасения, — цитирует Сидорова РИА "Новости".

Напомним, в Соликамском районе произошёл пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, ещё девять без связи по-прежнему остаются в шахте.

Также Лайф писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Пермского края Максиму Решетникову оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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