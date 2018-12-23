Трамп: Об остатках ИГИЛ в Сирии позаботятся местные страны

Другие "местные" страны смогут позаботиться об остатках ИГИЛ*, после того как американские войска покинут Сирию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
— ИГИЛ* в значительной степени разгромлено, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии легко позаботиться о том, что там остаётся. Мы возвращаемся домой, — написал Трамп в "Твиттере".
Президент также отметил, что изначально американские войска должны были находиться в Сирии три месяца, однако за семь лет они "никогда не уезжали".
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о "победе США над ИГИЛ*" и о выводе военнослужащих из Сирии.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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