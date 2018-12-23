Украинский замминистра предложил кораблю Великобритании зайти в Азов

Политик заявляет, что корабль не имеет вооружения, из-за которого он бы попал под действие конвенции Монтрё о статусе черноморских проливов. Конвенция ограничивает срок пребывания военных кораблей в Чёрном море 21 днём.

Разведывательный корабль Великобритании HMS Echo стоит отправить в Азовское море, чтобы проверить реакцию России, считает заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Своё заявление он сделал в эфире канала "Прямой".

— Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти? — задался вопросом Грымчак.

— Если этот корабль пойдёт в караване, как дальше они будут реагировать? — добавил Грымчак.

Корабль ВМС Великобритании HMS Echo прошёл через Босфор 17 декабря, 19-го числа он ошвартовался в порту Одессы. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита на Украину посетил корабль и заявил, что нахождение в Одессе HMS Echo должно стать сигналом для России, сообщала телерадиокомпания "Би-би-си".