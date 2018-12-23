Американский военный эксперт рассказал, где может начаться третья мировая

Возможно, мир не стал опасней, чем год назад, замечает эксперт, но распад военной гегемонии США и торговые войны делают его опасным в недалёком будущем.

Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли составил ежегодный список мест на планете, где, по его мнению, может начаться конфликт, который приведёт к третьей мировой войне. В нём, как и год назад, Персидский залив, Корейский полуостров и Украина, пишет военно-аналитический журнал The National Interest.

— Из-за возрастающей мощи Китая и отказа России от международного порядка конфликт великих держав возвращается в меню, — пишет эксперт.

Первой опасной точкой на планете может стать Южно-Китайское море. На территории островов Спратли в Южно-Китайском море Пекин построил свою базу и отсыпал несколько искусственных рифов. Так что КНР заявила о суверенитете над островами. В Вашингтоне этого не признают, и корабли США ходят близ островов по правилам, регулирующим движение судов в международных водах. Из-за этого, по мнению эксперта, Соединённые Штаты и Китай могут перейти от торговой войны и продолжающихся споров к более решительным действиям.

Украина — второй регион, конфликты в котором имеют потенциал для начала третьей мировой. Фарли напомнил про инцидент в Керченском проливе и последующее введение военного положения на Украине. При этом эксперт заметил, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в соседней стране, а вот их результаты могут внести неопределённость в ситуацию во всём регионе.

Регион Персидского залива третье взрывоопасное место на Земле. Среди причин: возрастающее экономическое давление на Иран, неослабевающая война Саудовской Аравии с повстанцами из Йемена, напряжённость между курдами, турками, сирийцами и иракцами. Всё это может в любой момент перерасти в открытый конфликт.

Несмотря на то что президент Дональд Трамп смягчил риторику о противостоянии с Северной Кореей, полуостров остаётся потенциально опасным местом. Роберт Фарли уверяет, что КНДР не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет. А соседний Китай и недалёкая Япония по своим причинам не согласны на примирение севера и юга Корейского полуострова.

Пятую опасную точку на планете эксперт не назвал, потому что, по его мнению, третья мировая может прийти с совершенно неожиданного направления и вырасти из локальных конфликтов, ведь и официальные лица США ошибочно предсказывали каждый конфликт со времён Корейской войны.