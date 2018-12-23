Стало известно, когда тела погибших в шахте Соликамска поднимут на поверхность

Горноспасатели обнаружили умерших на глубине примерно 350 метров, где они оказались заблокированы.

Спасатели начали подготовку к эвакуации тел девяти человек, погибших в Пермском крае в соликамской шахте. Как сообщили в региональном СКР, рабочих смогут поднять на поверхность не раньше вечера.

— Тела ещё не подняли на поверхность, не стоит забывать, какая там глубина. Подняты они будут не раньше чем к вечеру, — цитирует ТАСС представителя управления.

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО "Уралкалий" произошло задымление. В это время под землёй находилось 17 человек, из которых восемь смогли выйти на поверхность. Девять сотрудников подрядной организации "УС-30" оказались заблокированы на глубине примерно 350 метров. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до их предполагаемого места нахождения, но безуспешно.

Впоследствии были обнаружены тела девяти погибших. Среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. СК возбудил уголовное дело.