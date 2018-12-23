Тело девятого рабочего обнаружили на шахте в Соликамске

Спасатели нашли тело последнего, девятого горняка, который был заблокирован на шахте в Соликамске. Об этом сообщили в штабе на месте ЧП.

— Девятый обнаружен в том же помещении, где были шестеро, — передаёт ТАСС слова представителя штаба.

Напомним, пожар произошёл на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными. По одной из версий, возгорание связано со строительными работами.

Горноспасатели несколько раз предпринимали попытки поднять людей на поверхность, однако из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться. Позже были обнаружены тела восьми горняков. Власти Пермского края уже заявили, что окажут всестороннюю помощь родным и родственникам погибших. По факту пожара возбуждено уголовное дело.