В аварийной шахте в Соликамске обнаружили тела восьми человек

Тела восьми человек были обнаружены в аварийной шахте в Соликамском районе Пермского края.

— Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела ещё шести человек, — рассказали ТАСС в пресс-службе Правительства Пермского края.

Напомним, пожар произошёл на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. По одной из версий, возгорание связано со строительными работами.

Горноспасатели неоднократно пытались поднять людей на поверхность, однако из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться. Позже губернатор Пермского края Решетников сообщил, что шансов спасти горняков не осталось. По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.