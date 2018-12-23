"Уралкалий" назвал возможную причину ЧП в Соликамске

Пожар в шахте в Соликамском районе может быть связан с проводившимися строительными работами. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров.

— Вероятнее всего, это возгорание связано (и задымление, которое, собственно, и создаёт самую большую опасность в шахте) именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Сидорова, вероятность благоприятного исхода при этом ЧП "стремится к минимальным показателям".

При этом начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" отметил, что предварительными причинами ЧП будет заниматься специально организованная комиссия.

— Как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах, — добавил он.

Напомним, в Соликамском районе произошёл пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, девять остаются в шахте. Ранее сообщалось, что причиной пожара на шахте в Соликамске могла стать вспышка метана.

Также известно, что "Уралкалий" приостановил работу рудника до спасения горняков. По факту пожара в шахте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.