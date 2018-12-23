Высокая температура помешала спасателям добраться до людей в шахте в Соликамске

Несмотря на то что горноспасатели спустились вниз, в шахту, добраться до предполагаемого нахождения заблокированных людей им не удалось. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров.

Отмечается, что этому помешали высокая температура и задымление.

— Спустились до 351-го, по-моему, метра. Отметка, которую мы хотим достичь — 365, если я не ошибаюсь. И не получилось, — сказал Сидоров.

Сейчас спасателей поднимают наверх.

Ранее Лайф писал, что горноспасатели остановили спуск в шахту за 10 метров от вероятного нахождения людей.

Напомним, в Соликамском районе произошёл пожар на глубине 340 метров. Девять человек остаются в шахте. Отмечалось, что причиной пожара могла быть вспышка метана, но появилась новая версия — возгорание связано с проведением в шахте строительных работ.

Также известно, что "Уралкалий" приостановил работу рудника до окончания спасательных работ. По факту пожара СК возбудил уголовное дело.