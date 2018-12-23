Губернатор Пермского края: Шансов спасти горняков в шахте в Соликамске нет

Шансы спасти девятерых горняков, заблокированных в шахте в Соликамском районе, не остались. Об этом сообщил в "Инстаграме" губернатор Пермского края Максим Решетников.

— Было сделано всё возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят — шансов нет, — говорится в сообщении Решетникова.

Он также рассказал, что родным и близким заблокированных в шахте людей будет оказана всевозможная помощь.

Ранее Лайф писал, что в Соликамском районе произошёл пожар на глубине 340 метров, в результате чего девять человек остались в шахте без связи. Сообщалось, что причиной пожара могла стать вспышка метана, но появилась новая версия — возгорание, вероятно, произошло в связи со строительными работами.

Спасатели совершили шесть попыток вызволить людей в шахте, но из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться. По факту пожара СК РФ возбудил уголовное дело.