СМИ: Дети брянских чиновников отдохнули в Турции вместо сирот и тяжелобольных

Мэр города Клинцы объяснил принцип отбора и почему решили не брать детей-инвалидов.

В Брянской области дети чиновников из города Клинцы съездили на турецкий курорт за счёт благотворительного фонда. Об этом сообщается на региональном портале "Клинцы.Инфо".

По данным издания, в марте 50 местных детей посетили город Демре в Турции. Поездка была оплачена за счёт средств Фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной. Организация оказывает помощь детям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, сиротам, а также ребятам с тяжёлыми заболеваниями.

В реальности, как утверждает портал, за счёт благотворителей отдыхали дети чиновников, депутатов и сотрудников силовых ведомств. В прокуратуре Клинцов уточнили, что при распределении бесплатных путёвок допустили ряд нарушений. В частности, местных жителей забыли уведомить о данной акции, а детей отбирали по усмотрению властей.

Мэр Клинцов Олег Шкуратов не увидел проблемы в произошедшем, поскольку в Турцию якобы отправили школьников, которые добились успехов в общественной деятельности или учёбе. К слову, дочь градоначальника тоже оказалась среди отдохнувших, поскольку она, по словам отца, является призёром соревнований по лёгкой атлетике.

— Ехали мы в первый раз, естественно, было волнение. На такие поездки на одного ребёнка нужен был один сопровождающий взрослый. С детьми-инвалидами в этом плане сложнее, — попытался оправдаться Шкуратов.

Напомним, в октябре разразился скандал в Саратовской области, где министр труда, занятости и миграции Наталья Соколова была уволена после заявления по поводу возможности прожить в месяц на три с половиной тысячи рублей. По словам чиновника, этой суммы вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково".